ESCLUSIVA TMW - Inter, ag. Serpe (70°): "Fisico e qualità, un centrale che segna"

Laurens Serpe è alla settantesima posizione della classifica dei migliori cento giovani del futuro del calcio italiano. Classe 2001, è sotto età nella rosa della Primavera dell'Inter, dove sta vivendo una stagione di apprendistato. "Difensore centrale, gran fisico, centonovantacinque centimetri". Pasquale Gagliardi, agente del ragazzo dell'agenzia GG11, lo racconta per Tuttomercatoweb.com. "Al primo anno di Primavera non è mai facile ma ha grande stima da parte di tutti: ha fatto un anno intero in Nazionale, è stimato all'Inter, al Genoa, è di ottima prospettiva".

Tecnicamente che giocatore è?

"E' destro ma può giocare anche sul centro sinistro, è bravo nel gioco aereo e sa farsi sentire in area avversaria, tanto che ogni anno mette il suo nome sul tabellino marcatori".