ESCLUSIVA TMW - Inter, Banega verso l'uscio. Niente Siviglia o Everton

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter ha deciso. Ever Banega verrà ceduto, sia per liberarsi di un ingaggio ingombrante, sia perché il Fair Play Finanziario incombe e la monetizzazione di un calciatore arrivato a parametro zero la scorsa estate provocherebbe un effetto benefico sul bilancio. La valutazione è di almeno 15 milioni di euro, ma le piste finora prospettate, di fatto, non sono attualmente percorribili. Niente ritorno al Siviglia, quindi, oppure Espanyol o Everton. Se è vero che Ausilio vuole assolutamente venderlo, è altresì reale che Banega voglia una destinazione di alto livello.