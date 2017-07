ESCLUSIVA TMW - Inter, chiesto Martial in prestito con diritto: così si abbassa Perisic

Fonte: Dall'inviato a Nanjing (China)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è ovviamente calato l'interesse dell'Inter nei confronti di Anthony Martial, attaccante del Manchester United che Piero Ausilio e Walter Sabatin vorrebbero inserire nella trattativa riguardante il trasferimento di Ivan Perisic a 'Old Trafford'.

Permane una certa distanza tra le parti (circa 7 milioni di euro), ma emergono ora ulteriori dettagli circa la strategia che potrebbe adottare il club di Corso Vittorio Emanuele per risolvere la questione: la richiesta per il nazionale croato rimane invariata (50 milioni), ma la cifra potrebbe essere abbassata qualora i Red Devils accettassero di cedere il classe '95 di Lione in prestito con diritto di riscatto. Queste le ultime raccolte da TuttoMercatoWeb.

Nel frattempo l'ex Wofsburg continua a pensare alla nuova destinazione, comportandosi quasi da corpo estraneo rispetto alla squadra che sta lavorando nel caldo di Nanjing. Tra poco (ore 20.05) l'impegno contro il l'Olympique Lione, subito dopo il volo verso Singapore dove nei prossimi giorni l'Inter giocherà le rimanenti gare dell''International Champions Cup' contro Bayern Monaco e Chelsea.