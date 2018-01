ESCLUSIVA TMW - Inter, colpo per il futuro. Vicino Chrysostomou dell'Anorthosis

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Colpo in prospettiva per l'Inter. Secondo le ultime raccolte dalla nostra redazione i nerazzurri sono vicini a Andreas Chrysostomou, promettente centrocampista classe 2001 dell'Anorthosis. La trattativa per il talento cipriota è in dirittura d'arrivo.