ESCLUSIVA TMW - Inter, contatti Sabatini-Beltrami per Nainggolan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Clamoroso sviluppo in casa Inter. Walter Sabatini è appena arrivato all'Hotel ME per parlare con Fali Ramadani, oltre ai contatti con Alessandro Beltrami per Radja Nainggolan. Il centrocampista della Roma ha palesato i propri mal di pancia anche ai giallorossi, soprattutto perché c'è un'offerta molto importante dello United, intorno ai 60 milioni di euro. Forbice però ampia, con la Roma che lo valuta 80.