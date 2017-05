ESCLUSIVA TMW - Inter, contatto con Puel: ma le priorità per la panchina sono altre

Tutto dipende da Antonio Conte, almeno per il momento. Perchè, come scritto qualche ora fa da Tuttomercatoweb.com, l'Inter attende la decisione finale del tecnico del Chelsea che a breve scioglierà le riserve sul suo futuro. Che potrà essere ancora a Stamford Bridge oppure a San Siro, con Diego Pablo Simeone e Luciano Spalletti le prime vere alternative all'ex tecnico della Juventus, anche se l'argentino dovrebbe restare alla guida dell'Atletico Madrid mentre l'ex Zenit San Pietroburgo dovrebbe salutare la Roma. Intanto, le ultime notizie raccolte da TMW vogliono un contatto tra alcuni dirigenti nerazzurri e Claude Puel, tecnico che un anno fa salutò il Nizza per approdare al Southampton. Il francese potrebbe salutare i saints dopo appena una stagione, anche a causa di alcune promesse sul mercato non mantenute dalla dirigenza inglese. Il profilo di Puel piaceva all'Inter già un anno fa, quando Roberto Mancini era in bilico. La conferma dell'ex Manchester City, che poi salutò ad agosto, spinse Puel in Premier. Un nome che dunque torna in auge, anche se l'Inter ha intenzione di affidarsi a un tecnico che ha già maturato esperienza in Serie A.