ESCLUSIVA TMW - Inter, contatto per Benkovic. Servono 15 milioni di euro

Contatto nel pomeriggio tra Inter e Dinamo Zagabria per Filip Benkovic, difensore centrale croato di grande prospettiva che i nerazzurri seguono da tempo e che nelle ultime settimane ha ricevuto apprezzamenti anche da Germania e Inghilterra. Dopo aver messo al sicuro il titolo in patria, la Dinamo pensa alle cessioni illustri e potrebbe salutare a breve non solo Ante Coric, di cui vi abbiamo già scritto dell'accordo con la Roma, ma anche il giovane difensore. D'altronde i rapporti con l'Inter sono eccellenti dopo le grandi operazioni Kovacic e Brozovic, e in nerazzurro Benkovic andrebbe a infoltire la già ricca componente croata.