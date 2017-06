ESCLUSIVA TMW - Inter, contatto Spalletti-Santon: il tecnico vuole portarlo a Riscone

Novità riguardante il futuro di Davide Santon constatata da TuttoMercatoWeb. Il classe '91 di Portomaggiore, chiuso in questa stagione (soprattutto con Stefano Pioli), è desideroso di trovare spazio. Possibilmente in Premier League (contatto nelle scorse settimane con il Newcastle di Rafael Benitez).

Con l'arrivo all'Inter di Luciano Spalletti non è però da escludere totalmente una permanenza in nerazzurro: il tecnico di Certaldo, infatti, ha informato il terzino di volerlo trattenere, perlomeno fino alla conclusione del ritiro di Riscone (che inizierà il prossimo 6 luglio). E solo dopo aver lavorato insieme sul campo l'allenatore ex Roma prenderà una decisione definitiva.