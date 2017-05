ESCLUSIVA TMW - Inter, Conte la priorità: pressing Sabatini, tre contatti in dieci giorni

L'Inter sta aspettando Antonio Conte, che resta assolutamente l'obiettivo numero uno di Suning Group. Solo lui. Queste le ultimissime raccolte in esclusiva da TuttoMercatoWeb, che specifica che Walter Sabatini sta incrementando il pressing nei confronti dell'attuale tecnico del Chelsea, contattato per ben tre volte nel corso degli ultimi dieci giorni.

Luciano Spalletti resta la prima alternativa, al netto di una pista molto semplice da portare avanti ed eventualmente concludere, ma solo in caso di definitiva impossibilità di arrivare all'ex Juventus. Al momento concentrato solo ed esclusivamente sulla finale di FA Cup in programma sabato contro l'Arsenal. Inter-Conte, pista assolutamente non tramontata. Anzi. Ancora pochi giorni e il mondo nerazzurro saprà.