© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter guarda in casa Atalanta in vista del prossimo mercato estivo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club nerazzurro vorrebbe portare a Milano sia Andrea Conti che Rafael Toloi e in questo senso il neo dirigente del club di Suning Walter Sabatini incontrerà la dirigenza orogica entro la prossima settimana.