ESCLUSIVA TMW - Inter-Crotone: ieri il primo incontro, nuovo face to face tra 7 giorni

In archivio il primo incontro tra Inter e Crotone. I due club, infatti, hanno discusso nel pomeriggio di ieri nella sede di Corso Vittorio Emanuele a Milano di 2-3 calciatori per i quali permane l'interesse rossoblu.

Un face to face in cui si è parlato soprattutto di George Puscas (come raccontato da TMW nelle scorse ore) da considerare interlocutorio, perché l'Inter non ha ancora preso una decisione in merito alla squadra in cui troverà spazio nella prossima stagione (anche se il Benevento è in pole position, soprattutto per la volontà del giovane rumeno, mentre Hellas Verona e Chievo Verona restano sullo sfondo).

Le parti si aggiornareanno nuovamente tra una settimana (per parlare anche di altri calciatori).