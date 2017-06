ESCLUSIVA TMW - Inter-Di Maria, trattativa non facile ma in corso: ostacolo ingaggio

Inter al lavoro per regalare al proprio pubblico un grande colpo, con l'idea Angel Di Maria che non è ancora tramontata. La trattativa con il Paris Saint-Germain, però, non sarà certamente facile (la proprietà punta a trattenerlo), lo stesso dicasi per quanto riguarda lo stesso classe '88 argentino.

L'ostacolo, ovviamente, è rappresentato dallo stipendio percepito a Parigi (circa 10 milioni di euro netti). E nonostante le grandi risorse a disposizione di Suning Group tale somma è considerata troppo pesante per le casse nerazzurre. Operazione quindi non conclusa, tutt'altro. Perché a Milano stanno valutando i margini di manovra per cercare di andare incontro alle richieste del nazionale argentino, senza però compromettere alcun equilibrio economico.