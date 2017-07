ESCLUSIVA TMW - Inter, Donkor al Cesena e Souaré al Monopoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Operazioni in uscita per l'Inter, per far crescere i propri calciatori. Isaac Donkor da domani tornerà al Cesena, mentre l'attaccante Moussa Souaré va al Monopoli. Ultimi dettagli da limare, ma le due trattative sono ben impostate, così come quella per Baldini all'Ascoli. Inter al lavoro: Donkor, Souaré e Baldini verso nuove esperienze...