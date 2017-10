ESCLUSIVA TMW - Inter e Juve, occhi sul gioiello del Boca Rosales

Non è un mistero che dall’Argentina siano diversi i prospetti destinati a scatenare battaglie di mercato nel vecchio Continente, e dopo l’acquisto di Facundo Colidio da parte dell’Inter maturato in estate, ecco che un altro gioiello della reserva del Boca Juniors è pronto a far scatenare una vera e propria guerra di mercato nei suoi confronti. Si tratta del centrocampista Matias Rosales, mezz’ala dai piedi buoni classe 1999 che dalle parti di Buenos Aires hanno già accostato a sua maestà Fernando Redondo. Il selezionatore della Sub 20 Beccacece lo ha inserito in pianta stabile nella rosa dei convocati che faranno da sparring partner alla Seleccion nel prossimo impegno dei ragazzi di Jorge Sampaoli, ma i club europei non hanno intenzione di aspettare oltre prima di pianificare l’investimento. Inter e Juventus hanno preso contatti forti degli affari appena portati a termine sull’asse Italia Argentina, ma anche i principali club esteri sono pronti a dare battaglia a Sabatini e Paratici. C’è da scommettere che nuovo sviluppi siano attesi a stretto giro di posta. Sul taccuino delle big, è appuntato anche il nome di Lucas Ambrogio, seconda punta dell’Argentinos Juniors classe 1999.