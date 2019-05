ESCLUSIVA TMW - Inter-Empoli, Valoti: “Che amarezza quel pallone in campo...”

Vedi un pallone in campo e non puoi non pensare a Frosinone-Palermo dello scorso anno, sfida del campionato di Serie B decisiva per la promozione, quando i calciatori ciociari ne hanno lanciato più di uno durante la partita. Poi vedi che succede anche in Serie A, come ieri sera durante Inter-Empoli e qualche domanda te la fai. “Ho visto che è entrato un pallone... leggendo qualche dichiarazione sembra che qualcuno abbia fatto il furbo”, dice l’ex direttore sportivo del Palermo Aladino Valoti che l’anno scorso ha vissuto sul campo di Frosinone una brutta pagina di sport causata dai calciatori guidati da Moreno Longo.

Valoti, le è tornata in mente Frosinone-Palermo ieri sera?

“Si, ci ho pensato. Quando succedono queste cose il riferimento va sempre a Frosinone-Palermo. In quella partita si è giocato poco, qualcuno in quel momento non è riuscito a tenere in mano la situazione. Non voglio pensare male, ma nella ripresa l’anno scorso non si è riusciti a giocare. Anche se il Palermo non ha perso la Serie A soltanto per i palloni in campo, nel nostro caso si poteva interrompere la partita. C’è un po’ di amarezza nel commentare e vedere queste cose...”.

L’Empoli, ieri sera, è retrocesso a testa alta.

“L’Empoli negli ultimi minuti ha messo alle corde l’Inter, sembrava avesse molta più birra. Ha costruito tante occasioni e giocato una partita di livello, non sembrava una squadra da ultime posizioni. Dispiace che sia retrocessa una squadra che ha giocato così bene”.

Uno sguardo alla B: la finale sarà Verona-Cittadella.

“Le due sorprese. Erano partite tutte e due con gli sfavorì della classifica e invece sono riuscite a ribaltare i pronostici. Il Cittadella ha disputato una partita maiuscola senza sbagliare nulla, magari il Benevento pensava di avere la finale già in tasca. Il Verona ha disputato una partita intelligente contro il Pescara. La finale sarà davvero bella, non c’è niente da dare per scontato perché può succedere di tutto”.