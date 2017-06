ESCLUSIVA TMW - Inter-Fiorentina, nessun incontro in serata per Borja Valero

Fonte: Marco Conterio

Borja Valero resta il nome caldo per il mercato dell'Inter, con Spalletti che vorrebbe lo spagnolo della Fiorentina per rafforzare il centrocampo dei nerazzurri. Tuttavia, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, in serata non è previsto nessun incontro tra Inter e Fiorentina.