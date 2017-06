ESCLUSIVA TMW - Inter, Gabigol più vicino al Las Palmas: brasiliano (quasi) convinto

Gabriel Barbosa è molto vicino al Las Palmas. L'accordo per il prestito tra Inter e club spagnolo è già stato raggiunto negli ultimi giorni, e ora anche l'ultimo ostacolo (la volontà del classe '96 brasiliano) non sembra più insormontabile. Anzi.

In particolare, secondo quanto constatato da TuttoMercatoWeb, l'ex Santos sta infatti aprendo al trasferimento in Liga, al contrario delle scorse ore quando non appariva convinto circa tale destinazione, spinto dal desiderio di affermarsi a Milano. Scenario, a questo punto, da posticipare per la stagione 2018-2019.