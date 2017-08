ESCLUSIVA TMW - Inter, il Newcastle non molla per Jovetic: le ultime

© foto di Insidefoto/Image Sport

Stevan Jovetic dice no all'ipotesi Premier League ma il Newcastle e Rafa Benitez non si arrendono. Il montenegrino vuole prima capire chiaramente le possibilità che potrebbe avere di giocare con l'Inter prima di prendere una decisione definitiva ma i Magpies restano in pressing tanto che, a fronte della richiesta da 14 milioni di euro da parte dei nerazzurri, sarebbe prevista nella prossima settimana una missione italiana della dirigenza per un contatto con Jovetic. Che resta uno dei primi, grandi, obiettivi per l'attacco di Benitez.