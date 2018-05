ESCLUSIVA TMW - Inter, Joao Cancelo più lontano. C'è il Wolverhampton

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joao Cancelo e l'Inter. La storia sembra ai titoli di coda perché il club nerazzurro non pagherà i 35 milioni di euro per il riscatto che il Valencia pretende. Una cifra pattuita e sulla quale gli spagnoli non faranno sconti. Quale sarà, poi, il destino del portoghese? Gli spagnoli, che hanno già deciso di riscattare Geoffrey Kondogbia proprio dall'Inter, vorrebbero far cassa col terzino destro. Sondate piazze in Premier League, tra queste anche il Wolverhampton, club di Fosun e vicino a Jorge Mendes. I Wolves, neo promossi, sembrano infatti la società più interessata al calciatore lusitano.