ESCLUSIVA TMW - Inter, la prossima settimana si chiude per Spalletti e Baccin

© foto di Federico Gaetano

Inter al lavoro per programmare il futuro. Appuntamento alla prossima settimana per la firma di Luciano Spalletti come nuovo allenatore dei nerazzurri per le prossime due stagioni. Ma entro pochi giorni arriverà anche la firma di Dario Baccin: l'attuale responsabile del settore giovanile del Palermo non dovrebbe rimanere in rosanero e quindi affiancherà Piero Ausilio nella gestione del mercato con un occhio anche ai giovani in prestito. Tempo di annunci e firme, Spalletti e Baccin sempre più nerazzurri...