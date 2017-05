ESCLUSIVA TMW - Inter, le ultime su Conte: chiesto Stellini al Genoa. Mendes alleato

Tutto su Antonio Conte. Sempre di più. L'Inter non molla di un centimetro nell'opera di convincimento nei confronti dell'attuale tecnico del Chelsea, considerato da Suning Group il grandissimo obiettivo in vista della prossima stagione. Il solo allenatore in grado di interrompere l'egemonia della Juventus e di tornare estremamente competitivi nel giro di pochissimo tempo. E le ultime indiscrezioni raccolte in esclusiva da TuttoMercatoWeb confermano ancor di più il livello (altissimo) del pressing in corso.

Oltre all'offerta super per l'ingaggio (circa 14 milioni di euro netti) il club di Corso Vittorio Emanuele sta lavorando tantissimo e a tutti i livelli per accontentarlo: dal punto di vista societario per arrivare a quegli uomini a lui graditi (vedi Gabriele Oriali per il ruolo di team manager e Walter Sabatini, profilo apprezzato dallo stesso tecnico), mentre sul mercato si seguono gli interpreti che corrispondono alla sua idea di calcio.

In questo senso, tra gli altri resta vivo l'interesse per Radja Nainggolan, mentre è confermata l'offerta a Daniele De Rossi, opzione assolutamente concreta in caso di mancato rinnovo con la Roma (ipotesi comunque oggi più lontana). Senza dimenticare Daniele Padelli, sempre più vicino a ricoprire il ruolo di 'vice'. Ma non è finita qui, perché il lavoro per strappare il sì dell'ex Juventus riguarda ovviamente anche lo staff che lo accompagnerebbe in quel di Appiano Gentile.

L'Inter, infatti, ha già contattato il Genoa per chiedere la disponibilità a liberare Cristian Stellini, ex difensore e attuale allenatore della Primavera rossoblu, per includerlo nello staff tecnico dell'ex commissario tecnico della Nazionale italiana a partire dalla prossima stagione. Attese quindi novità in questo senso.

Chiosa su Jorge Mendes: il super agente portoghese, pur non avendo alcun incarico ufficiale nella trattativa (questo è doveroso sottolinearlo), su espressa richiesta nerazzurra si sta adoperando per convincere il coach leccese ad accettare Milano. Come detto, nessun ruolo specifico e/o ufficiale, ma un grande 'alleato' in questa difficile, ma sicuramente non impossibile operazione.

Ultima considerazione, ma forse la più importante: allo stato attuale delle cose, Conte non ha ancora risolto i dubbi sul proprio futuro. Permanenza a Londra oppure approdo all'Inter? Ancora pochissimo tempo e tutto sarà definitivamente chiaro. Al momento è molto, molto combattuto.