ESCLUSIVA TMW - Inter-Martial dura, si spera in un passo della punta. Keita in attesa

Diao Keita Baldé in attesa delle mosse di Inter e Juventus. Nessun no ai bianconeri, medesimo discorso per i nerazzurri. Anche se molto - neanche a dirlo - dipenderà dalla volontà di Claudio Lotito, che nonostante il solo anno di contratto che ancora lega la punta alla Lazio rimane fermo sulla propria posizione: 25 milioni di euro.

Al contempo le due società stando portando avanti altre trattative: vedi quella riguardante Patrik Schick, attaccante della Sampdoria sul quale i nerazzurri hanno fatto significativi passi avanti dopo il dietrofront proprio dei campioni d'Italia.

Chiosa su Anthony Martial, classe '95 del Manchester United: l'ex Monaco piace e rappresenta la prima scelta come contropartita tecnica richiesta nell'ambito dell'affare con i Red Devils per Ivan Perisic, ma la strada è in salita. Gli inglesi non vorrebbero privarsene, a Milano sperano che sia proprio il giovane francese a muoversi con la propria dirigenza per sbloccare la situazione. Eventualità, quest'ultima, tutta da valutare.