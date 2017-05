ESCLUSIVA TMW - Inter, nessuna deadline per il tecnico. Poi accelerata per Di Maria?

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il nome di Angel Di Maria rappresenta una pista concreta per la nuova Inter 2017-2018. Un obiettivo non semplice da raggiungere, ma nonostante la mancanza della Champions League in Corso Vittorio Emanuele sono consci del fatto di avere argomenti sufficienti da presentare per poter strappare il sì del classe '88 di Rosario, fresco vincitore della Coupe de la Ligue con il Paris Saint-Germain dopo aver battuto in finale l'Angers per 1-0.

Nell'ultimissimo periodo, però, la situazione ha subito una leggera frenata. Nulla di particolare, perché il club nerazzurro è ancora in piena corsa, ma complice l'avvicinamento di Ivan Perisic al Manchester United (croato al contempo apprezzatissimo dalla dirigenza parigina) si è presentato il rischio di perdere quella preziosa pedina in grado di dare la svolta - probabilmente decisiva - a questa operazione.

Da aggiungere inoltre che resta ancora da trovare l'accordo con il calciatore stesso (a Parigi percepirebbe 18 milioni di euro netti fino al 2019, quando scadrà il proprio contratto), anche se tutto potrebbe cambiare (in positivo) dopo la scelta definitiva del nuovo allenatore, che a sua volta dovrebbe avere l'ultima parola in merito all'accelerata per l'ex Real Madrid.

A Milano sono in queste ore concentratissimi proprio su quest'ultimo delicato aspetto, e lo saranno fino a quando non sarà formalizzato l'annuncio ufficiale. Da quel momento si tornerà poi a lavorare per ADM, un elemento che rappresenterebbe pienamente lo status di top player. Il profilo ricercato da Suning Sports.

Chiosa finale, per l'appunto, sull'allenatore: l'Inter non ha stabilito una deadline precisa, in quanto i dirigenti vogliono valutare ogni minimo aspetto prima di far conoscere al popolo interista il nome dell'uomo che cercherà di conquistare la Champions League. E in questo senso, non è da escludere che si possa andare anche oltre il prossimo week-end: Luciano Spalletti è in attesa e rimane in netta pole position, ma attenzione alle sorprese. Quelle novità che potrebbero non riguardare necessariamente Antonio Conte.

A proposito dell'attuale tecnico del Chelsea: l'accordo con Roman Abramovich per il rinnovo di contratto è stato raggiunto, ma l'annuncio ufficiale (inizialmente previsto per l'immediato post-FA Cup) non è ancora arrivato. Walter Sabatini stravede per lui (quanti contatti nelle ultime due settimane...), pertanto la sensazione è che fino a quando non ci sarà quel tanto atteso 'nero su bianco' qualsivoglia tipo di ribaltone non sia da totalmente escludere.