ESCLUSIVA TMW - Inter, occhi su Lo Faso del Palermo: possibile asse con la Samp

© foto di Simone Calabrese

Inter al lavoro, per il presente e il futuro. Occhi puntati in casa Palermo, anche grazie alla presenza di Dario Baccin nei quadri dirigenziali nerazzurri. Piace il profilo di Simone Lo Faso, valutazioni in corso. Possibile un asse di mercato poi con la Sampdoria. Inter al lavoro, nel mirino c'è Lo Faso. E la Samp studia la situazione...