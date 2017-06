ESCLUSIVA TMW - Inter, per Jovetic il Siviglia offre 10mln. No nerazzurro

Fonte: Francesco Fontana

Oltre a quello per Perisic allo United l'Inter ha risposto con un secco no anche all'ultima proposta del Siviglia per Stevan Jovetic. Secondo quanto raccolto da TMW il club andaluso per riavere l'attaccante montenegrino avrebbe messo sul piatto dieci milioni di euro: Proposta rispedita al mittente dai nerazzurri.