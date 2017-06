ESCLUSIVA TMW - Inter più lontana, attesa Roma: Berardi, carta bianca dal Sassuolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inter più lontana, Roma in attesa e ferma al momento. Non ci sono ancora grosse novità sul fronte Domenico Berardi, attualmente impegnato con la Nazionale italiana Under-21 agli Europei in corso di svolgimento in Polonia che il Sassuolo vorrebbe trattenere. Ancora una volta.

Ascoltando però i soliti rumors, non sarà facile. E le recenti dichiarazioni di Giovanni Carnevali lo confermano: "Ci sono tantissime richieste, ma vogliamo proseguire insieme". Numerose proposte, dice quindi l'amministratore delegato neroverde, tra le quali non figura però quella giallorossa. Almeno allo stato attuale.

Dal club emiliano filtrano infatti queste nuove: da Trigoria non è partita alcuna offerta ufficiale. E non è detto che possa realmente giungere. Perché per il ds giallorosso Monchi l'ex Cosenza rappresenta solamente un'idea. Ma indipendentemente da questo, in Emilia-Romagna lasceranno 'carta bianca' al classe '94 di Cariati.

Troppo forte il legame, così speciale e solido che mai potrebbe portare la società a impedire al proprio talento di spiccare il volo verso un top club. Uno scenario che può essere in parte paragonato a quello riguardante Eusebio Di Francesco, che dopo annate strepitose è stato accontentato per sedersi sulla panchina più ambita, vestendo i colori da sempre sognati.

Le ultime voci di mercato spiegano che anche il giovane azzurro potrebbe presto indossarli, anche se - come detto - non ci sono ancora offerte concrete sul tavolo. In apertura si citavano i nerazzurri: in questo caso ancor più difficile che da Milano possa partire un assegno da 40 milioni di euro. Le priorità di Luciano Spalletti sono altre.

Nel frattempo Berardi cerca di strappare il pass per un difficile passaggio del turno agli Europei. In attesa del futuro. Un futuro che, come ogni estate, sembra allontanarlo dal 'Mapei Stadium'. Sarà questa la volta buona? È ancora presto per dirlo, appuntamento tra qualche settimana.