ESCLUSIVA TMW - Inter, possibile sinergia con la Samp per Luan: i dettagli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inter e Sampdoria su Luan Guilherme de Jesus Vieira, più semplicemente conosciuto come Luan. L'attaccante del Gremio, brasiliano classe 1993, è un nome che piace ad ambedue le dirigenze e, secondo indiscrezioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com, si valuta un'operazione in sinergia. L'Inter starebbe riflettendo infatti sulla possibilità di acquistare adesso il cartellino del talentuoso giocatore, con un'offerta da circa 22 milioni di euro (poco più bassa rispetto alla valutazione fatta dal Gremio, pari a 24 milioni) e girarlo in prestito ai blucerchiati per la prossima stagione. Una maniera di temprare Luan in Serie A prima di inserirlo nella rosa di Spalletti, evitando così di ripetere un Gabigol-bis, e dall'altro lato un rinforzo di qualità per un reparto privato in questa campagna acquisti dei suoi uomini migliori (Schick e Muriel). Dopo l'operazione Skriniar, l'asse di mercato tra Inter e Sampdoria può dunque proseguire. L'agente per l'Europa di Luan, Kia Joorabchian, è al lavoro per trovare la migliore soluzione per tutte e tre le parti.