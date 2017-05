ESCLUSIVA TMW - Inter, pronto il colpo Digne: è ai saluti col Barça

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter sta per accogliere un nuovo terzino sinistro: secondo quanto raccolto in anteprima dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, sarebbero in fase ben più che avanzata i contatti con il Barcellona e con l'entourage di Lucas Digne. Un nome già allenato da Luciano Spalletti a Roma e voluto proprio da Walter Sabatini, in accordo con l'allora tecnico Rudi Garcia. Poi la Catalogna, dove però non ha sfondato, e l'idea forte degli ultimi giorni. Contatti in corso: Digne è il primissimo nome per l'esterno mancino della difesa dell'Inter.