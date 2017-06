ESCLUSIVA TMW - Inter, proseguono i contatti per i gioielli della Dea

© foto di Federico De Luca

Serata di mercato per l'Inter e per il ds Piero Ausilio. Dopo i contatti a Palazzo Parigi, il ds si è spostato al Principe di Piemonte dove ha incontrato l'agente Giuseppe Riso. Alejandro Gomez e non solo: resta calda l'ipotesi di Andrea Petagna per l'attacco, possibile nome importante per alternarsi a Mauro Icardi. Ausilio è al lavoro e prepara i colpi per Luciano Spalletti.