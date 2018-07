ESCLUSIVA TMW - Inter, Puscas verso Palermo: le ultime

© foto di Insidefoto/Image Sport

George Puscas dall’Inter al Palermo. Intesa totale. La società nerazzurra attende i rosanero per la definizione formale della trattativa e il tesseramento del giocatore, che piace anche all’Hellas Verona. Il Palermo però, grazie alle abilità del ds Rino Foschi, ha strappato ai dirigenti dell’Inter una specie di prelazione morale sull’attaccante (con cui ancora va trovato l’accordo) designato come sostituto di La Gumina, venduto all’Empoli per nove milioni. Entro due-tre giorni dovrebbe arrivare la definizione dell’affare e l’intesa con il calciatore. L’Hellas però rimane alla finestra...