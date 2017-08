ESCLUSIVA TMW - Inter, rinnova Zé Turbo: ora il prestito al Catania

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

L'Inter crede fortemente nelle qualità di Junior José Correira, meglio noto come Zé Turbo, esterno di centrocampo classe '96. Il guineense naturalizzato portoghese nella passata stagione ha vestito le maglie del Tondela in Portogallo e del Marbella in Spagna, tornerà in Italia per essere girato in prestito al Catania: prima però, il rinnovo contrattuale con l'Inter.