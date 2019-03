© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Inter, ha raccontato l'evoluzione di Sebastiano Esposito, dagli Allievi all'Europa League nel giro di poche settimane. "In mezzo ci sono stati gli esordi in Primavera con due gol, penso che si possa definire come un predestinato, è uno di quei giocatori che esce per le qualità che ha. In qualsiasi momento vengono messi alla prova eispondono con una naturalezza. Io non voglio fare paragoni con giocatori che abbiamo avuto in passato. Anche nei pochi minuti contro l'Eintracht secondo me non ha dato l'impressione di essere un sedicenne, ma di essere un giocatore di calcio. Lo metti in campo in Primavera e fa due gol, riesce ad alzare l'asticella senza problemi".