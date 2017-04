ESCLUSIVA TMW - Inter-Santon, sarà addio: opzione Newcastle, contatto con Benitez

© foto di Federico De Luca

Il futuro di Davide Santon sarà quasi certamente lontano dall'Inter. Il terzino classe '91 sta bene dal punto di vista fisico e il suo mancato utilizzo è da attribuire solo ed esclusivamente alle scelte tecniche dell'allenatore Stefano Pioli, pertanto la cessione al termine del campionato rappresenta l'opzione più probabile.

Il suo entourage si sta muovendo per trovare una nuova sistemazione in vista della prossima stagione e - secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb - la volontà dell'ex Bambino è quella di far ritorno nel calcio inglese. Precisamente al Newcastle, club neopromosso in Premier League.

In questo senso, si registrano dei contatti relativi alle ultime settimane tra gli agente del numero 21 nerazzurro e il tecnico dei Magpies Rafael Benitez, con il quale ha condiviso proprio l'esperienza di Milano nella prima parte del 2010-2011. Situazione, quindi, da tenere sotto osservazione. Ora palla a Rafa, che prenderà una decisione in merito.