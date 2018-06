ESCLUSIVA TMW - Inter-Santon, stallo sul rinnovo. No all'offerta del Parma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Resta ancora un rebus il futuro di Davide Santon. Per il terzino di casa Inter è stallo sul rinnovo ma il contratto scade nell'estate del 2019 e tra sei mesi potrebbe accasarsi altrove a parametro zero. Riflessioni in corso negli uffici di Suning: Santon, infatti, è uno dei pochissimi (con Berni) tra i big per la lista Champions e per questo l'addio non è scontato. Dall'altra parte, però, c'è il mercato. Sarebbe arrivata una proposta formale da parte del Parma e sondaggi dall'estero (dal Leganes in particolare), rifiutati dall'Inter che vorrebbe monetizzare. Stallo e dubbi, ma la sensazione è che il rebus sarà sciolto nei prossimi giorni.