ESCLUSIVA TMW - Inter-Schick, accordo con Samp e agenti: ultima parola alla punta

Nessun problema per la Sampdoria a privarsene nell'immediato. Nessun problema per l'Inter a trovare l'accordo con il suo entourage. Cosa manca, quindi, per vedere Patrik Schick vestito di nerazzurro?

Come anticipato nelle scorse settimane, la cifra proposta e accettata dal club ligure è pari a 30,5 milioni di euro. La stessa riguardante l'operazione conclusa in un primo momento con la Juventus. Mentre al classe '96 di Praga sarebbe corrisposto un contratto quinquennale da quasi 2 milioni di euro (da valutare l'entità degli eventuali bonus).

L'ostacolo, o meglio, il momentaneo freno consiste nella volontà del diretto interessato, che al momento non ha ancora sciolto qualsivoglia tipo di riserva in merito alla futura maglia da indossare. La concorrenza per la società di Corso Vittorio Emanuele non manca di certo (bianconeri in Serie A, Paris Saint-Germain e, soprattutto, Monaco in Ligue-1, sondaggio del Bayern Monaco in Bundesliga). Da qui l'indecisione di esporsi definitivamente.

Allo stato attuale, i nerazzurri restano comunque in pole position. Per via della netta convinzione di non lasciarsi scappare quello che Walter Sabatini considera, in prospettiva, uno dei più forti attaccanti a livello europeo. Prosegue, quindi, l'opera di convincimento per strappare il suo sì e mettere a disposizione di Luciano Spalletti un elemento certamente molto giovane, ma giudicato pronto per fare la differenza da subito.