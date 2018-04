ESCLUSIVA TMW - Inter, si lavora per Klaassen: la situazione

L’Inter cerca rinforzi per la prossima stagione, con priorità al centrocampo. A gennaio era forte l’idea Lobotka, la società nerazzurra aveva anche strappato un’opzione morale in vista dell’estate ma oggi la pista pare si sia raffreddata. E così è tempo di guardarsi intorno. Piace Davy Klaassen dell’Everton, obiettivo di mercato anche del Napoli. Con la società azzurra l’affare saltò per i diritti d’immagine. Non è escluso che se ne possa riparlare, anche se in cimma alla lista c'è Lucas Torreira, formulando un’offerta ufficiale da 25 milioni di euro alla Sampdoria e un quinquennale al calciatore. Klaassen rimane sullo sfondo, ma l’Inter sta studiando la situazione e presto potrebbe affondare il colpo decisivo.