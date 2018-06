ESCLUSIVA TMW - Inter, summit per Santon: resta lo stallo sul rinnovo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto raccolto in casa Inter da Tuttomercatoweb.com, ci sarebbe stato un incontro tra l'entourage di Davide Santon e la dirigenza del club nerazzurro. Sul terzino sinistro balla sempre la questione del rinnovo di contratto: in scadenza nel giugno del 2019, è un giocatore che i nerazzurri vorrebbero tenere ma per adesso manca la proposta ufficiale e lo stallo potrebbe durare fino a fine mese. Santon è prezioso anche per la lista Uefa dell'Inter ma lo stand-by sulle trattative potrebbe portare a nuove offerte. L'ultima è stata quella del Parma, rispedita però al mittente.