ESCLUSIVA TMW - Inter, tutto su Strootman. Ferreyra pista fredda

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inter al lavoro sul mercato per la prossima stagione. Mancano le ultime formalità per Lautaro Martínez, ma al di là di qualche piccola interferenza non dovrebbero esserci problemi. Intanto a centrocampo trattativa avviata con la Roma per Kevin Strootman, si cerca un’intesa per non pagare la clausola di risoluzione. Contatti forti tra le parti, l’Inter vuole Strootman ed è una priorità. Non c’è ancora l’intesa, ma la sensazione è che a giugno il pressing nerazzurro sarà totale. Fredda invece la pista Facundo Ferreyra per l’attacco, al momento non è un nome tra le priorità. A parametro zero invece potrebbe essere fatto un tentativo per Abel Hernandez dell’Hull City, ma è una situazione di cui si parlerà tra un po’ di tempo. Intanto l’Inter mette la freccia, nel mirino c’è Strootman...