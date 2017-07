ESCLUSIVA TMW - Inter-Vecino, i contatti e il retroscena

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matias Vecino e l'Inter. L'assalto è pronto ma Sabatini e Ausilio lavorano al colpo da tempo. Ve lo raccontammo su queste colonne lo scorso 16 giugno: contatti tra l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, e la dirigenza nerazzurra nella sede del club. Il giocatore ha il pieno gradimento da parte di Luciano Spalletti che nella rosa della Fiorentina aveva individuato nell'uruguaiano e in Borja Valero i due nomi per rinforzare la sua formazione. I contatti sono proseguiti, anche la scorsa settimana e anche in queste ore tra i due calciatori. Su Vecino anche il Tottenham ma la mancata cessione, per ora, di Eric Dier, ha frenato la trattativa. Resta sempre un'ipotesi ma ora l'Inter ha dato l'accelerata forse decisiva, pronta a pagare la clausola. Nelle prossime 48 ore, nuovi contatti. La trattativa si può fare, in tempi brevi.