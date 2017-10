ESCLUSIVA TMW - Inter, visionato Varnier: scout presenti a Spezia-Cittadella

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Varnier finisce sul taccuino degli scout dell'Inter. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, scout nerazzurri erano sabato a La Spezia per visionare la prestazione del difensore in occasione del match tra i padroni di casa e il Cittadella. Il classe '98, in questo inizio di stagione, ha già collezionato otto presenze con i granata.