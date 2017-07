ESCLUSIVA TMW - Inter-Zaniolo, tutto fatto. Pronto un contratto fino al 2022

Fonte: Raffaella Bon

Tutto fatto per il trasferimento all’Inter del giovane talento dell’Entella Nicolò Zaniolo. Superata anche la concorrenza della Juventus che a lungo aveva monitorato il calciatore. Come raccolto dalla redazione di TMW, per il ragazzo pronto un contratto fino al 2022, indice che c’è la ferma intenzione di puntare su di lui per il futuro.