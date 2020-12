esclusiva Iorio: "Tra Dzeko e Lukaku scelgo il giallorosso. E' il più completo di tutti"

Maurizio Iorio è d'accordo con Fonseca. L'ax attaccante giallorosso sceglierebbe sempre Dzeko tra il bosniaco e Lukaku: "Stiamo parlando di due big ma a me piace più Dzeko perchè è più completo - dice a TMW - tutti e due giocano per la squadra però Dzeko lo fa di più e in spazi più ampi".

Lukaku sotto porta è più letale?

"Non sono molto d'accordo. Ripeto, sono due grandi ma se devo sceglierne uno punto su Dzeko".

Qualcuno sostiene che Dzeko a volte si "addormenti" un po'...

"Tutti si addormentano un po' a volte. Càpitano momenti di brillantezza ed altri meno. I numeri Dzeko parlano chiaro, non gioca solo bene tecnicamente. Segna anche tanto".

Mkhitarian e Borja Mayoral come li giudica?

"Mkhitarian straordinario, aveva avuto un paio di anni fa un po' di appannamento ma ora è tornato su grandi livelli, è un signor giocatore e fa la differenza. Borja Mayoral ha avuto la capacità di sfruttare le occasioni al 100%. Gli vanno fatti i complimenti, non è facile per lui giocare sotto pressione e invece sta mettendo in difficoltà il tecnico".