esclusiva Iuliano: "Chiesa migliorerà ancora. Campionato avvincente ma Juve favorita"

Ai microfoni di TMW ha parlato Mark Iuliano che da ex juventino si è soffermato su Chiesa nuovo giocatore bianconero: “Bell’acquisto, potrà crescere ancora, farà gol e assist. Mi dispiace che sia partito Douglas Costa che a me piaceva molto. Sarà un campionato avvincente, l’Inter è forte, l’Atalanta idem e poi c’è il Napoli e il Milan è tornato a combattere, ma la Juve parte sempre favorita per rosa a abitudine alla vittoria”

Mark Iuliano: "Chiesa alla Juve crescerà ancora"