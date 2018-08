ESCLUSIVA TMW - Ivan: "Ibiza, fu un fallimento. Ma il club per fortuna è nuovo"

© foto di Federico De Luca

Andrea Ivan, ex portiere di Salernitana, Livorno e Fiorentina, fu anche il primo a provare un'esperienza all'Ibizia, l'attuale club di Marco Borriello. Era la stagione 2009-10 e a capo della società era arrivato Antonio Stinà (fino a quel momento agente di calciatori) che aveva coinvolto nel progetto una serie di giocatori italiani. "Di sicuro adesso c'è una situazione profondamente diversa rispetto a quella che ho vissuto io - racconta Ivan a Tuttomercatoweb.com - giocavamo un campionato regionale e dal punto di vista societario fu un'esperienza fallimentare. Mi trovai molto bene con i compagni e arrivarono anche i risultati considerato che dovevamo giocarci i play-off. Il club però non poteva pagare la trasferta così ci fu chiesto di rinunciare, visto che le finali si sarebbero tenute a Minorca. Ricordo che Stinà aveva chiamato oltre il sottoscritto anche Beppe Materazzi, Protti, Roberto Tancredi. Capimmo velocemente che il progetto era fumoso e che i soldi non sarebbero arrivati. Stinà non si vide più, trovammo poi un altro presidente, Maffezzoni, che ci regalò... un cellulare. Almeno potevamo fare le chiamate. Fu però poi arrestato, a conferma di una stagione davvero travagliata. Resta il ricordo del legame e dell'amicizia con tante persone sull'isola. Persone vere che sento ancor oggi".

E per Borriello che prospettive possono aprirsi?

"Giocando su un'isola hai sei mesi di calcio e sei di divertimento. Anche in inverno si sta bene, ci sono poche persone e ti puoi concentrare sul calcio. Il campo è bello e la città molto organizzata. Borriello può finire la carriera in modo tranquillo e poi fare anche delle belle estati considerato che non c'è solo Ibiza ma lì vicino anche Formentera".