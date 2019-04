"C'è poco da commentare, purtroppo è un problema che non è solo dell'Italia ma di tutto il mondo". Parla così a TMW Julio Cesar, l'ex difensore brasiliano di colore che giocò nella Juventus negli anni Novanta. Il caso Kean ha fatto riaccendere le discussioni intorno ad una questione che non è mai stata risolta fino in fondo. "Purtroppo è così anche in Brasile e in Germania. E' un problema della nostra società e delle persone in generale che ancor oggi stanno a pensare al colore della pelle".

E allora a suo parere che cosa serve per eliminare il problema?

"L'educazione da portare avanti nelle scuole, un miglioramento della società. Il mio semplice consiglio è questo: lavorare per far capire subito anche ai più piccoli che non esistono queste differenze. Le nuove generazioni devono comprenderlo, è un problema da eliminare".

Lei si ricorda di esser stato vittima di qualche episodio razzista in Italia?

"Io sono stato benissimo in Italia. Sono venuto per giocare a calcio e credo di aver fatto benissimo il mio lavoro"