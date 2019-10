Fonte: Dall'inviato al Manchester City Media Center, Manchester

"Se Guardiola non vince la Champions, sembrerà quasi un fallimento". Spiega così Jamie Jackson, firma del Guardian e corrispondente per il Manchester City, la pressione che sta montando sopra il tecnico catalano, un po' scocciato sulle tante domande sulla necessità di vincere la Champions League da parte degli Skyblues. "Non è costretto a vincerla, forse, ma c'è questo forte punto di vista".

È sembrato irritato.

"Forse perplesso è una parola più giusta".

Cosa conosce dell'Atalanta?

"A loro piace molto attaccare, è il loro stile di gioco. Però hanno perso abbastanza pesantemente contro la Dinamo Zagabria".

Crede che il recupero di Otamendi sia chiave?

"No, è uno dei punti deboli per la difesa di Guardiola. Credo che i due che faranno la differenza siano Rodri e Muriel".