ESCLUSIVA TMW - Jankulovski: "Juve, Schick bel colpo. Ma non è detto che resti"

Fonte: Dal nostro inviato, Simone Lorini

"E' una partita aperta. In questo girone, in cui si sa che passa solo la prima e la migliore seconda, i nostri devono giocare per vincere". Così Marek Jankulovski, ex nazionale della Repubblica Ceca, dagli spalti del Tychy Stadium dove tra poco scenderanno in campo gli azzurrini proprio contro i cechi. "L'Italia - prosegue - è arrivata in Polonia con tutti i giocatori più forti, sarà molto difficile conquistare i tre punti".

Ci sono altri giocatori pronti per la Serie A oltre a Schick?

"Ci sono anche due giocatori in forza all'Udinese come Jankto e Barak. Il salto non è semplice, ma ci sono tanti giovani interessanti".

Schick ti piace?

"Si. Vedo sempre la Serie A e sta facendo bene. In un anno non è facile imporsi come ha fatto lui, ha dimostrato di essere davvero un talento e ha un futuro molto importante".

Avresti preferito andasse al Milan o al Napoli?

"La Juve è una società molto forte e seria, è stata brava a prenderlo".

Ha fatto bene ad andare alla Juve? Secondo te rischia di non giocare?

"E' un ragazzo giovane, alla Sampdoria non è stato titolare. Andare alla Juve e trovarsi davanti tutti questi campioni non è semplice. Bisogna vedere se resta alla Juve o, magari, va via in prestito per maturare e tornare a Torino tra un anno"

Spagna favorita per la vittoria finale dell'Europeo?

La Spagna è una squadra straordinaria, finora ha proposto un bellissimo calcio, ma secondo me se la giocano Spagna, Italia e Germania".