ESCLUSIVA TMW - Jankulovski: "Milan, era ora: acquisti ottimi e strategici"

Fonte: da Milano, Alessandro Rimi

Intercettato a Milano da Tuttomercatoweb.com, l'ex rossonero Marek Jankulovski ha parlato del mercato del Milan. "E' appena iniziato ma la società ha già fatto tanti colpi", esordisce l'ex calciatore di Ostrava classe 1977, 117 gare in rossonero dal 2005 al 2011.

Che ne pensa?

"Parere positivo, sono acquisti ottimi, strategici per l'idea della società".

Ha fiducia?

"Era ora. Sono molto fiducioso e certo che vedremo una squadra competitiva a partire già dalla prossima stagione".

Fiducia ma piedi per terra.

"L'importante, ora, è fare le cose per bene, con un progetto sano alle spalle".