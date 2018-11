ESCLUSIVA TMW - Jasenka (Sport): "Skriniar? Se Van Dijk vale 85 milioni..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dai 100 milioni in su. Il resto è mancia. È questa la valutazione che Luciano Spalletti ha fatto di Milan Skriniar. In meno di due anni, il centrale arrivato all’Inter dalla Sampdoria è diventato un autentico leader per la difesa nerazzurra, e ora il club meneghino lo vuole blindare dagli assalti delle big estere. Di Skriniar abbiamo parlato con chi l’ha seguito sin dai primi passi, il collega Jan Jasenka dello slovacco sport.sk.

Skriniar è considerato uno dei migliori difensori d’Italia, si aspettava che arrivasse a questi livelli a soli 23 anni?

“Quando aveva soltanto 18-19 anni e già giocava per lo Žilina, qualche anno fa, sapevo che a un certo punto avrebbe giocato per un grande club. Perciò non sono davvero sorpreso di quanto ha fatto finora. Ha soltanto confermato quello che pensavo, nel suo caso c’è una combinazione di talento e duro lavoro. E sono convinto che abbia ancora tanto da dire”.

Tornando agli anni dello Žilina, c’erano tante aspettative su di lui in Slovacchia?

“No, perché all’inizio non è stato facile per lui. La dirigenza del club aveva scelto la via dei giovani talenti, sfruttando I prodotti del proprio settore giovanile. Perciò ha avuto, da giovane, una grande opportunità ma anche una grande responsabilità. Spesso tentava mosse rischiose e non sempre andava bene. Ma col tempo è migliorato e passo dopo passo ha iniziato a dimostrare di essere a un altro livello rispetto al campionato. Prima che venisse in Italia, ha anche offerto alcune prestazioni fantastiche, per esempio in Europa League contro l’Athletic Club di Bilbao nel 2015. Era una chiara dimostrazione di cosa Milan fosse capace di fare”.

Il suo agente ha parlato a TMW del suo rinnovo di contratto con l’Inter. Pensa che rimanere in nerazzurro sia la mossa giusta per lui, o dovrebbe trasferirsi in altri campionati, per esempio Premier o Liga?

“Milan può giocare dove vuole: Serie A, Premier League, Liga o Bundesliga. È uno che lavora davvero duramente, che si sa adattare a ogni campionato, che non ha paura della concorrenza. Ha fatto benissimo nel passaggio dal campionato slovacco alla Serie A, che è tutto un altro livello, e la stessa cosa gli è successa nel trasferimento dalla Sampdoria all’Inter. Secondo me, sarebbe meglio per lui continuare in nerazzurro, almeno fino all’estate. Ha il supporto della dirigenza, di Spalletti e dei tifosi. E gioca in Champions League. Vedremo cosa succederà”.

Quale può essere il suo valore, in caso di trasferimento?

“È difficile da dire. A maggior ragione con I prezzi assurdi di oggi. Ma se riflettiamo che Il Liverpool ha speso 85 milioni per Van Dijk, che ha 27 anni, e pensiamo a quali club stanno pensando a Skriniar, che ha 23 anni, a tutto il clamore mediatico che lo circonda, beh, penso che la risposta sia chiara”.