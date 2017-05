ESCLUSIVA TMW - Jiangsu Suning, contatto con Ranieri: pronto contratto faraonico

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Jiangsu Suning, a una sola vittoria dopo dieci partite di Chinese Premier League, all'ultimo posto in classifica condiviso con altre due squadre, è pronto a svoltare. Con una scelta italiana in panchina, con un grande sogno. Il dg del club cinese, in tandem con Steven Zhang, sta lavorando a un obiettivo sotto traccia da alcune settimane chiamato Claudio Ranieri. L'ex manager del Leicester City ha anche una richiesta dal Crystal Palace e inizialmente aveva detto no, categorico, all'ipotesi Jiangsu. Suning, però, è pronta a coprirlo d'oro e per questo è in corso un tavolo di trattativa. Contatti in corso, il Jiangsu punta Ranieri per la panchina.